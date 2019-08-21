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Американская разведка изучит объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске

Разведка США планирует провести масштабную работу по определению и исследованию основных узлов энергетической инфраструктуры. В числе подлежащих такому изучению территорий указывается и участок в российском Мурманске.
Американская разведка изучит объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске

Такие данные содержатся в заявке, составленной специалистами организации под названием Национальное агентство по геопространственной разведке. Согласно этому документу, контракт на проведение работ будет включать в себя два конкретных заданий, которые должны помочь в реализации тестового проекта, направленного на создание принципиально новой системы распознавания соответствующих объектов для ее последующего применения в «разнообразных сферах».

В числе этих сфер американской разведки называют и российский город Мурманск. Площадь зоны в районе Мурманска, за которой будет предложено наблюдать подрядчикам, составляет в общей сложности 103 квадратных километра. Другие такие участки расположены в нескольких городах Венесуэлы, китайском Сиане, иранском Бендер-Аббасе, афганском Кабуле. Из числа постсоветских республик в сферу «интересов» проекта попали также Казахстан с Узбекистаном.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:12

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