Американская разведка изучит объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске





Такие данные содержатся в заявке, составленной специалистами организации под названием Национальное агентство по геопространственной разведке. Согласно этому документу, контракт на проведение работ будет включать в себя два конкретных заданий, которые должны помочь в реализации тестового проекта, направленного на создание принципиально новой системы распознавания соответствующих объектов для ее последующего применения в «разнообразных сферах».В числе этих сфер американской разведки называют и российский город Мурманск. Площадь зоны в районе Мурманска, за которой будет предложено наблюдать подрядчикам, составляет в общей сложности 103 квадратных километра. Другие такие участки расположены в нескольких городах Венесуэлы, китайском Сиане, иранском Бендер-Аббасе, афганском Кабуле. Из числа постсоветских республик в сферу «интересов» проекта попали также Казахстан с Узбекистаном.