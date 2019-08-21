Звезде «Дома-2» Вике Боне посоветовали закрывать рот во время фотосессий

«Красотка. Темные волосы и холодные глаза…Такой контраст», - пишут в Сети.

Не секрет, что Вика Боня является активным пользователем социальной сети Instagram. Практически каждый день звезда «Дома-2» делится свежими кадрами из отпуска, снимками из очередной фотосессии, а также рассказывает свои секреты красоты. При этом всем светская дама то и дело указывает на то, что ее внешний вид – самый что ни на есть настоящий.Боня утверждает, что никогда не ложилась на стол к пластическому хирургу, а ее эффектная внешность является только ее заслугой. Впрочем, в последнее время интернет-пользователи начали сомневаться в правдивости слов Вики. А свежий кадр экс-участницы «Дома-2», по словам фолловеров, является тому подтверждением.Считанные часы назад Боня разместила в личном профиле серию свежих снимков, на которых она запечатлена с приоткрытым ртом. Именно этот момент не понравился подписчикам. В итоге читатели один за другим начали советовать Вике закрывать рот во время фотосессий, а кое-кто даже высказал предположения, что звезда «Дома-2» попросту переборщила с филлерами.Нужно сказать, что Боня до сих пор никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания в свой адрес. Более того, у Вики нашлись и защитники, которым, наоборот, очень понравились новые кадры телезнаменитости, а на открытый рот они попросту не обратили даже внимания.