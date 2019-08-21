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Названы 7 моделей авто, выглядящих дороже своей реальной цены

Для некоторых людей автомобиль является не только средством передвижения и помощником в делах, но и способом выделиться из общей массы. Эксперты перечислили семь моделей автомобилей, которые помогут в достижении второй цели лучше всего, поскольку внешне выглядят значительно дороже своей реальной цены.
Названы 7 моделей авто, выглядящих дороже своей реальной цены

На первом месте составленного специалистами рейтинга оказался внедорожник Porsche Cayenne, впервые появившийся на рынке еще в 2002 году. Сегодня обзавестись моделью, построенную на глобальной платформе от Volkswagen Tuareg можно даже за 6 000 долларов.

На второй позиции оказался классический Mercedes W220. При цене в 4-5 тысяч американских долларов данный автомобиль все еще способен удивить солидной внешностью. За примерно те же деньги можно приобрести еще одного престижного представителя немецкого автопрома - Audi A8.

Далее в рейтинг включены британский Range Rover 2002-2005 годов с ценником от 6 до 8 тысяч долларов США, а также японский Infiniti FX, приобрести который на вторичном рынке можно за 7-8 тысяч долларов. Замыкают рейтинг лидеров редкая модель Lancia Thesis с актуальным ценником в 4-6 тысяч долларов, а также еще один представитель британского автопрома с самым, пожалуй, низким ценником из всех участников списка. Речь о модели Rover 75, подержанные экземпляры которых доступны по цене от 3 000 долларов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:49

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