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Челябинский депутат застрелил молодую жену за измену

Сотрудники органов правопорядка в Челябинской области задержали местного жителя, который является депутатом совета Локомотивного городского округа, а также занимает должность главврача местной клиники. Сообщается, что Азат Зарипов подозревается в убийстве собственной молодой жены.
Челябинский депутат застрелил молодую жену за измену

По данным телеканала Рен-ТВ, подозреваемый депутат уже дал следователям признательные показания. Отмечается, что вечером в день убийства Зарипов вернулся домой с рыбалки и обнаружил в доме грязную посуду и мятую постель. В результате между мужчиной и его молодой женой разгорелась ссора, во время которой женщина призналась в измене.

Разгневанный Зарипов в ответ на это заявление схватил охотничье ружье и произвел два выстрела в супругу. Расправившись с неверной женой, мужчина вызвал на место происшествие полицию и бригаду медиков. Сообщается, что от полученных ранений супруга депутата скончалась в медицинском учреждении на следующее утро.

Позднее в ГСУ СК РФ по региону добавили, что в отношении задержанного депутата на данный момент открыто уголовное производство за убийство. Следствие в рамках этого дела продолжается.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:56

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