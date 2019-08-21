Челябинский депутат застрелил молодую жену за измену





По данным телеканала Рен-ТВ, подозреваемый депутат уже дал следователям признательные показания. Отмечается, что вечером в день убийства Зарипов вернулся домой с рыбалки и обнаружил в доме грязную посуду и мятую постель. В результате между мужчиной и его молодой женой разгорелась ссора, во время которой женщина призналась в измене.Разгневанный Зарипов в ответ на это заявление схватил охотничье ружье и произвел два выстрела в супругу. Расправившись с неверной женой, мужчина вызвал на место происшествие полицию и бригаду медиков. Сообщается, что от полученных ранений супруга депутата скончалась в медицинском учреждении на следующее утро.Позднее в ГСУ СК РФ по региону добавили, что в отношении задержанного депутата на данный момент открыто уголовное производство за убийство. Следствие в рамках этого дела продолжается.