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Toyota Land Cruiser может уйти в прошлое

Руководство японской компании Toyota на данный момент раздумывает над тем, чтобы прекратить продажи легендарных внедорожников Land Cruiser. На смену им в будущем придут модели люксового бренда компании - Lexus.
Toyota Land Cruiser может уйти в прошлое

Еще в минувшем году генеральный директор североамериканского филиала Toyota Джим Ленц заявлял, что в руководстве марки тщательно изучают все рыночные сегменты, в которых компании приходится конкурировать, пытаясь вычленить наиболее прибыльные и стратегически важные из них. О результатах этих исследований Toyota не сообщает, но уже сейчас появились первые сообщения о том, что сразу несколько моделей марки с низкими продажами могут быть ликвидированы. В их числе называют и легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser.

Официальных подтверждений этой информации нет, но слухи ширятся довольно быстро. К примеру, журналист авторитетного издания Motor Trend Джонни Либерман ранее в соцсетях утверждал, что Land Cruiser перестанут продавать в США уже после 2022 года. В ответ на это в пресс-службе производителя отметили, что решение о прекращении американских продаж модели пока не принято.

Впрочем, следует напомнить, что за минувший год дилеры японского концерна в США сумели продать всего 3 235 экземпляров Land Cruiser. И в столь низких показателях продаж нет ничего неожиданного, ведь данная модель при цене свыше 85 000 долларов США, оказывается почти на 35 000 долларов дороже популярного среди американцев внедорожника Toyota Sequoia. Более того, модель Lexus LX 570, которая имеет тот же кузов, что и у Land Cruiser и на 1 тысячу долларов более высокий ценник, демонстрирует в полтора раза более высокие продажи на американском рынке.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47

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