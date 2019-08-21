Екатерина Стриженова опубликовала забавный видеоролик с внуком Петром
Телеведущая, актриса театра и кино Екатерина Стриженова вместе с мужем, продюсером и режиссером, Александром Стриженовым и младшей наследницей Александрой не так давно уехала отдохнуть в Мексику. Там их ждала старшая дочь Анастасия с супругом и маленьким наследником Петром. Теперь две семьи коротают время вместе и публикуют милые видеоролики в социальных сетях.
Екатерина Стриженова в микроблоге Instagram обнародовала видео, на котором её внук поет вместе со своим дедушкой, сидя у него на плечах. В подписи к публикации артистка отметила, что "мужчины поют, когда им хорошо".
Всего за несколько часов видеоролик собрал больше 140 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев. Фанаты знаменитости стали писать о "чудном дуэте внука и деда". Многие фолловеры заметили схожесть мальчика на Александра Стриженова и пожелали семьям крепкого здоровья и благополучия.
Екатерина Стриженова в микроблоге Instagram обнародовала видео, на котором её внук поет вместе со своим дедушкой, сидя у него на плечах. В подписи к публикации артистка отметила, что "мужчины поют, когда им хорошо".
Всего за несколько часов видеоролик собрал больше 140 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев. Фанаты знаменитости стали писать о "чудном дуэте внука и деда". Многие фолловеры заметили схожесть мальчика на Александра Стриженова и пожелали семьям крепкого здоровья и благополучия.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:37