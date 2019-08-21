Екатерина Стриженова опубликовала забавный видеоролик с внуком Петром

Екатерина Стриженова в микроблоге Instagram обнародовала видео, на котором её внук поет вместе со своим дедушкой, сидя у него на плечах. В подписи к публикации артистка отметила, что "мужчины поют, когда им хорошо".Всего за несколько часов видеоролик собрал больше 140 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев. Фанаты знаменитости стали писать о "чудном дуэте внука и деда". Многие фолловеры заметили схожесть мальчика на Александра Стриженова и пожелали семьям крепкого здоровья и благополучия.