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Дочь Толкалиной и Кончаловского Мария на жесткой диете похудела на 30 килограмм

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского раскрыла секрет похудения на 30 килограмм. По словам самой Марии Михалковой-Кончаловской, полтора года назад она села на очень жесткую диету.
Дочь Толкалиной и Кончаловского Мария на жесткой диете похудела на 30 килограмм

Любовь Толкалина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», на которое взяла и свою дочь от Егора Кончаловского, 18-летнюю Марию. В эфире «Русского радио» актриса и ее наследница ответили на вопросы слушателей, рассказав о своей личной жизни. Как оказалось в ходе передачи, поклонников Толкалиной и ее дочери давно интересует, почему Мария Михалкова-Кончаловская так резко похудела и нет ли у нее каких-либо пищевых расстройств. На этот вопрос ответила сама девушка, рассказав о своей жесткой диете, которая продлилась полтора года.

По словам 18-летней наследницы актерской династии, в один прекрасный момент она просто осознала факт наличия лишнего веса и то, что он ей мешает. Это понимание помогло девушке взять себя в руки и разобраться со своим питание и образом жизни. Мария Михалкова-Кончаловская начала тренироваться в спортзале, отказалась от обычной выпечки, заменив ее на более диетический вариант «булок на гречневой муке», а также перешла на здоровый рацион. В результате этого за полтора года блогер похудела на 30 килограмм и сейчас, наконец, полностью довольна своей фигурой, которую теперь регулярно демонстрирует подписчикам социальной сети Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:50

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