Поклонники не узнали Алену Шишкову с дредами

Как оказалось, Алена Шишкова опубликовала на своей страничке в Instagram именно свое фото, просто с непривычной для многих прической. Девушка сделала новую прическу с временными дредами, что всерьез дезориентировало многочисленную армию ее фанатов. По словам самой Шишковой, такие дреды созданы посредством специального небрежного плетения по принципу обратной косы, чтобы впоследствии от них можно было легко избавиться.Впрочем, изменения во внешности модели поклонники замечают не только по прическе. Не так давно она и сама признавалась, что установила на зубы новые виниры, которые заметно изменили форму ее губ и лица. Более того, ходят слухи, что знаменитость даже делает контурную пластику, чтобы скорректировать формы своих губ и скул.