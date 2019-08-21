Поклонники не узнали Алену Шишкову с дредами
Поклонники российской модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой не узнали ее на новом фото. Под опубликованным самой Шишковой снимком комментаторы предположили, что это фото ее сестры или какой-то незнакомой девушки, которую знаменитость таким образом решила пропиарить.
Как оказалось, Алена Шишкова опубликовала на своей страничке в Instagram именно свое фото, просто с непривычной для многих прической. Девушка сделала новую прическу с временными дредами, что всерьез дезориентировало многочисленную армию ее фанатов. По словам самой Шишковой, такие дреды созданы посредством специального небрежного плетения по принципу обратной косы, чтобы впоследствии от них можно было легко избавиться.
Впрочем, изменения во внешности модели поклонники замечают не только по прическе. Не так давно она и сама признавалась, что установила на зубы новые виниры, которые заметно изменили форму ее губ и лица. Более того, ходят слухи, что знаменитость даже делает контурную пластику, чтобы скорректировать формы своих губ и скул.
Как оказалось, Алена Шишкова опубликовала на своей страничке в Instagram именно свое фото, просто с непривычной для многих прической. Девушка сделала новую прическу с временными дредами, что всерьез дезориентировало многочисленную армию ее фанатов. По словам самой Шишковой, такие дреды созданы посредством специального небрежного плетения по принципу обратной косы, чтобы впоследствии от них можно было легко избавиться.
Впрочем, изменения во внешности модели поклонники замечают не только по прическе. Не так давно она и сама признавалась, что установила на зубы новые виниры, которые заметно изменили форму ее губ и лица. Более того, ходят слухи, что знаменитость даже делает контурную пластику, чтобы скорректировать формы своих губ и скул.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:25