Памела Андерсон раскрыла пикантную деталь своего купальника из «Спасателей Малибу»
Актриса Памела Андерсон сегодня больше известна своей волонтерской зоозащитной деятельностью, но всего два десятка лет назад ее считали главным секс-символом мира. Сама звезда не так давно решила поделиться довольно интересной и пикантной деталью о съемках в сериале «Спасатели Малибу». По словам знаменитости, секрет успеха кроется в «особенном» купальнике.
Как оказалось, главный секрет успешного образа Памелы Андерсон в популярном сериале «Спасатели Малибу» кроется в размере ее купальника. Как признается сама актриса, этот пляжный наряд оказался для нее маловат, а потому сильно растянулся на ее теле, выгодно подчеркнув женственные формы, передает Wday.ru.
Как оказалось, главный секрет успешного образа Памелы Андерсон в популярном сериале «Спасатели Малибу» кроется в размере ее купальника. Как признается сама актриса, этот пляжный наряд оказался для нее маловат, а потому сильно растянулся на ее теле, выгодно подчеркнув женственные формы, передает Wday.ru.
«Мне иногда приносят купальники и просят поставить на них автограф. Я замечаю, что это в основном очень большие купальники. Я в таких случаях говоря, что мой купальник в сериале был просто крошечным. Он так сильно растянулся, что буквально натянул мое тело», - подчеркивает звезда.