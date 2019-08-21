Памела Андерсон раскрыла пикантную деталь своего купальника из «Спасателей Малибу»

«Мне иногда приносят купальники и просят поставить на них автограф. Я замечаю, что это в основном очень большие купальники. Я в таких случаях говоря, что мой купальник в сериале был просто крошечным. Он так сильно растянулся, что буквально натянул мое тело», - подчеркивает звезда.





Как оказалось, главный секрет успешного образа Памелы Андерсон в популярном сериале «Спасатели Малибу» кроется в размере ее купальника. Как признается сама актриса, этот пляжный наряд оказался для нее маловат, а потому сильно растянулся на ее теле, выгодно подчеркнув женственные формы, передает Wday.ru.