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Названы способы повысить концентрацию и продлить здоровье мозга

Возраст, как известно, берет свое. А потому все его органы и в особенности мозг, нуждаются в дополнительной подпитке. Эксперты назвали полезные советы, которые помогут повысить концентрацию и улучшить работу мозга.
Названы способы повысить концентрацию и продлить здоровье мозга

Разумеется, средств, способных улучшить интеллект, не существует, зато есть такие вещества, которые существенно повышают концентрацию и стимулируют работу мозга. Одним из них специалисты называют кофеин. Его можно получить из кофе, шоколада и энергетических напитков. Важно только помнить о том, что эффект от кофеина носит кратковременный характер, а передозировка этого вещества, и вовсе, пагубно влияет на состояние организма.

Обеспечить мозг питанием может и сахар, который перерабатывается организмом человека в глюкозу. Стакан фруктового сока отражается на улучшении функции памяти и общих умственных способностях. Но и в этом случае не стоит забывать об опасности чрезмерного употребления сахара.

Очень полезны для мозга злаки. Как показали исследования, завтраки со злаками позволяют улучшать внимание и кратковременную память. Чем больше клетчатки в утреннем меню, тем больше пользы получит главный орган центральной нервной системы.

Еще одним источником полезных для мозга микроэлементов, в частности белков, называют рыбу. Регулярное ее употребление повышает работоспособность мозга, поэтому рыбу совсем не зря принято называть «умной пищей».

Немало пользы и от обычных орехов. Содержащийся в них витамин Е является натуральным стимулятором работы мозга и заметно повышает концентрацию. Эксперты рекомендуют съедать в день около 30 граммов орехов.

В числе прочих продуктов, способных оказать на работу головного мозга благотворное влияние, называют также чернику, цельные зерна, авокадо, витамины С, В и Е.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:55

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