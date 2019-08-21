В Волгограде покупательница с ножами набросилась на охранника и разделась догола





В торговый зал магазина «МАН» вошла 39-летняя местная жительница. Женщина изначально начала вести себя странно и, по свидетельствам очевидцев, сбрасывала с витрин стеклянные бутылки с алкогольными напитками. Кроме того, с собой дебоширка имела два ножа, которыми она старательно размахивала во все стороны. В результате этих действий ранение получил сотрудник охраны магазина, пытавшийся остановить хулиганские действия посетительницы. Пострадавшего мужчину госпитализировали.Позднее злоумышленницу все же удалось обезоружить и задержать, но она не прекратила хулиганить и после этого. Более того, женщина умудрилась снять с себя всю одежду, в связи с чем к месту происшествия вызвали санитаров. Существует версия о том, что нападавшая страдает каким-то психическим расстройством.