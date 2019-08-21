Апокалипсис индейцев Майя переносится на 27 августа 2019



#MJ #MichaelJackson secret MJ-AIRplane (in this is it?) ask #Qanon at 3:42 tabloid-junkie #Trump is one of them with the help oof the STARS...(in the sky) sorry for my new revelations I've recalculated ALL! pray for your august END... pic.twitter.com/NShrPFGish — Nicolas GIRARD (@GIRARDLYS) 20 августа 2019 г.

Сообщается, что в работах Парравичини уже было немало довольно точных предсказаний событий и открытий будущего. Свои пророчества аргентинский художник выражал в виде замысловатых рисунков с надписями. В одном из таких рисунков и было найдено пророчество, свидетельствующее о том, что 26-27 августа 2019 года начнется апокалипсис. Отыскать эти данные удалось Николасу Жирару, который давно исследует работы Парравичини.В одной из работ художника исследователь обнаружил упоминание событий, имевших место в Аргентине в последние месяцы: парализовавших страну массовых стачек, приход в большую политику женщины, а также солнечного затмения, которое произошло 2 июля текущего года и наблюдалось исключительно с территории этой южноамериканской страны.Самым же пугающим элементом этого пророческого рисунка Жирар называет надпись «6-6-66». Над ее разгадкой автор этого исследования бился больше всего, пока однажды не понял. Что если взять знаменитую на весь мир дату 21 декабря 2012 года (в этот самый день, согласно пророчествам Майя, должен был наступить конец света) и прибавить к ней 6 лет 6 месяцев и 66 дней, выйдет как раз 27 августа 2019 года.