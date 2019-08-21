Кравчук назвал причины отказа Украины от ядерного оружия
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о причинах, по которым официальный Киев в своем время решил отказаться от статуса «ядерной державы». По словам бывшего президента, отказаться от ядерного оружия Украине пришлось под угрозой санкций со стороны США.
После распада СССР на территории Украины находилось 165 ядерных боеголовок и средств их доставки, сообщает портал «Слово и Дело». Это оружие было нацелено на США и управлялось из центра в Москве. В итоге руководство страны после обретения независимости было поставлено перед выбором: отказаться от третьего по величине в мире ядерного арсенала или столкнуться с серьезным экономическим давлением со стороны западного мира.
По словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука, никто не мог гарантировать, что кнопка запуска останется нетронутой и ракеты не полетят по указанным целям. Именно это вызывало наибольшие опасения в Вашингтоне. По этой же причине украинское руководство фактически склонили к отказу от своего ядерного арсенала и подписанию Будапештского меморандума.
После распада СССР на территории Украины находилось 165 ядерных боеголовок и средств их доставки, сообщает портал «Слово и Дело». Это оружие было нацелено на США и управлялось из центра в Москве. В итоге руководство страны после обретения независимости было поставлено перед выбором: отказаться от третьего по величине в мире ядерного арсенала или столкнуться с серьезным экономическим давлением со стороны западного мира.
По словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука, никто не мог гарантировать, что кнопка запуска останется нетронутой и ракеты не полетят по указанным целям. Именно это вызывало наибольшие опасения в Вашингтоне. По этой же причине украинское руководство фактически склонили к отказу от своего ядерного арсенала и подписанию Будапештского меморандума.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:30