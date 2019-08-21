Певец Emin опубликовал снимок с дочерью Афиной на прогулке
Певец и автор песен Emin в своем микроблоге Instagram опубликовал снимок со своей наследницей Афиной. Кадр сделан во время прогулки отца с дочерью по улице.
В преддверие нового 2019 года Emin в четвертый раз стал папой. Вместе со своей женой Аленой Гавриловой знаменитость назвал наследницу Афиной. Не так давно на своей странице в соцсети Instagram артист опубликовал фото, на котором он позирует с малышкой во время прогулки на свежем воздухе.
Комментарии подписчиков не заставили себя ждать. Фолловеры стали писать пожелания семье музыканта и его маленькой дочке. Многие стали удивляться, каким образом у артиста получается заниматься делами и проводить большое количество времени со своей семьей, что непременно вызывает уважение.
В преддверие нового 2019 года Emin в четвертый раз стал папой. Вместе со своей женой Аленой Гавриловой знаменитость назвал наследницу Афиной. Не так давно на своей странице в соцсети Instagram артист опубликовал фото, на котором он позирует с малышкой во время прогулки на свежем воздухе.
Комментарии подписчиков не заставили себя ждать. Фолловеры стали писать пожелания семье музыканта и его маленькой дочке. Многие стали удивляться, каким образом у артиста получается заниматься делами и проводить большое количество времени со своей семьей, что непременно вызывает уважение.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 10:48