Специалисты рассказали об уникальном советском спортивном автомобиле ЗИС-112
Советский спорткар ЗИС-112 был разработан под впечатлением от американского концепт-кара General Motors LeSabre. Тем не менее, автомобиль все же обладал более скромными техническими характеристиками.
К слову, первые спорткары в СССР сделали еще до Великой Отечественной Войны, однако популярности не приобрели. В итоге специалисты ЗИСа решили создать собственный автомобиль – модель ЗИС-112, выпущенный в 1951 году. В народе машину прозвали «одноглазкой» или «циклопом». В подкапотном пространстве разместился 6,0-литровый 8-цилиндровый мотор с нижними выпускными клапанами и верхними впускными. Силовая установка генерировала свыше 180 лошадиных сил, а максимальная скорость транспортного средства составила около 200 км/час.
К сожалению, даже после неоднократных модернизаций, специалисты не адаптировали ЗИС-112 под гоночные заезды, также стоит отметить и не самую лучшую маневренность. В 1956 году инженера спроектировали более новую модель - ЗИЛ-112/2.
К слову, первые спорткары в СССР сделали еще до Великой Отечественной Войны, однако популярности не приобрели. В итоге специалисты ЗИСа решили создать собственный автомобиль – модель ЗИС-112, выпущенный в 1951 году. В народе машину прозвали «одноглазкой» или «циклопом». В подкапотном пространстве разместился 6,0-литровый 8-цилиндровый мотор с нижними выпускными клапанами и верхними впускными. Силовая установка генерировала свыше 180 лошадиных сил, а максимальная скорость транспортного средства составила около 200 км/час.
К сожалению, даже после неоднократных модернизаций, специалисты не адаптировали ЗИС-112 под гоночные заезды, также стоит отметить и не самую лучшую маневренность. В 1956 году инженера спроектировали более новую модель - ЗИЛ-112/2.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:21