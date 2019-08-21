Специалисты рассказали об уникальном советском спортивном автомобиле ЗИС-112





К слову, первые спорткары в СССР сделали еще до Великой Отечественной Войны, однако популярности не приобрели. В итоге специалисты ЗИСа решили создать собственный автомобиль – модель ЗИС-112, выпущенный в 1951 году. В народе машину прозвали «одноглазкой» или «циклопом». В подкапотном пространстве разместился 6,0-литровый 8-цилиндровый мотор с нижними выпускными клапанами и верхними впускными. Силовая установка генерировала свыше 180 лошадиных сил, а максимальная скорость транспортного средства составила около 200 км/час.К сожалению, даже после неоднократных модернизаций, специалисты не адаптировали ЗИС-112 под гоночные заезды, также стоит отметить и не самую лучшую маневренность. В 1956 году инженера спроектировали более новую модель - ЗИЛ-112/2.