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Эксперты перечислили ошибочные советы по экономии расхода топлива

Водители всегда стремились к экономии на топливе, вот только многие из тех советов, которые призваны в этом помочь, как оказалось, являются ошибочными. Эксперты решили перечислить популярные советы по экономии расхода топлива, которые в действительности не работают.
Эксперты перечислили ошибочные советы по экономии расхода топлива

К примеру, самым популярным заблуждением в стремлении сэкономить на топливе называют выбор автомобилей с механической коробкой передач. Доля правды, подчеркивают специалисты, в этом утверждении есть. Однако касается это лишь устаревших 4-скоростных АКПП. Современные «автоматы» стали более совершенными агрегатами, а потому легко превзойдут любую «механику» по показателю экономичности.

Топливо с более высоким октановым числом тоже нередко считают способом сэкономить. Однако этот показатель свидетельствует лишь о способности бензина к сопротивлению детонации, что в большинстве случаев определено конструктивными особенностями автомобильного двигателя. Экономии этот способ не приносит, зато заметно приблизит дату ремонта мотора.

Для экономии бензина советуют также как можно чаще менять воздушный фильтр. Разумеется, чистый и вовремя замененный фильтр поможет улучшить работу двигателя, что отразится на его экономичности, вот только при слишком частом выполнении этой процедуры расходы могут оказаться еще выше. Поэтому эксперты советуют менять воздушные фильтр в строгом соответствии с указаниями производителя.

Еще один очень популярный, но в то же время бесполезный совет заключается в отказе от использования кондиционера. Открыть окна, считают адепты этой теории, при отключенном кондиционере – вот секрет экономии. Да, при включенной системе кондиционирования топлива расходуется больше, вот только открытее в автомобиле окна заметно увеличивают сопротивление встречного воздушного потока, поэтому эффект от выключенного кондиционера полностью нивелируется увеличенным из-за этого сопротивления расходом.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:57

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