Американские штурмовики А-10С обзавелись новыми крыльями





Старт проекта модернизации штурмовиков А-10С был дан еще в 2011 году, а спустя три года действие программы было решено приостановить. Тогда американские военные власти не могли определиться с сохранением самолетов в составе военно-воздушных сил страны. К примеру, существовало предложение полностью списать эту технику, поскольку ее последние поставки в ВВС были осуществлены в далеком 1984 году.В 2015 году работы по модернизации возобновили. Самим проектом при этом предполагалось, что для самолетов будет разработано полностью новое крыло. Теперь A-10C Thunderbolt II обладают крылом с размахом 17,7 метров, которое при этом получило меньший вес. Всего на вооружении американской армии состоит 287 таких самолетов. Информации о том, будут ли подвергнуты модернизации оставшиеся 114 экземпляров A-10C, пока нет.