Китайские военные показали видео танковой атаки при поддержке дронов
Китайские военные привели масштабные учения на территории Тибета у индийских границ. Особенность проводимых маневров заключалась в расположении военного полигона, а также в том, что действия бронетехники поддерживались с воздуха целым роем уникальных дронов-камикадзе. Репортаж с этих учений обнародовал телеканал CCTV.
На показанных кадрах виден этап учений, на котором были задействованы новейшие китайские БПМ ZBD-04A и танки ZTZ-99A, входящие в состав 76-ой армейской группы КНР. Не менее интересен и тот факт, что в качестве мишеней при проведении массированной танковой атаки были использованы старые танки производства еще пятидесятых годов.
Наступление бронетехники поддерживали 122-миллиметровые САУ и дроны-камикадзе, а разведка осуществлялась с помощью более современной техники в виде легких БПЛА.
На показанных кадрах виден этап учений, на котором были задействованы новейшие китайские БПМ ZBD-04A и танки ZTZ-99A, входящие в состав 76-ой армейской группы КНР. Не менее интересен и тот факт, что в качестве мишеней при проведении массированной танковой атаки были использованы старые танки производства еще пятидесятых годов.
Наступление бронетехники поддерживали 122-миллиметровые САУ и дроны-камикадзе, а разведка осуществлялась с помощью более современной техники в виде легких БПЛА.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:20