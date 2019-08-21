Китайские военные показали видео танковой атаки при поддержке дронов





На показанных кадрах виден этап учений, на котором были задействованы новейшие китайские БПМ ZBD-04A и танки ZTZ-99A, входящие в состав 76-ой армейской группы КНР. Не менее интересен и тот факт, что в качестве мишеней при проведении массированной танковой атаки были использованы старые танки производства еще пятидесятых годов.Наступление бронетехники поддерживали 122-миллиметровые САУ и дроны-камикадзе, а разведка осуществлялась с помощью более современной техники в виде легких БПЛА.