Эксперты: Китай может уничтожить американские базы в Азии за несколько часов
Китай сумел развернуть в азиатском регионе большое количество собственных систем ПВО и ракет высокой точности, которые могут нанести серьезный ущерб военному превосходству США в Азии. К такому выводу пришли аналитики из Университета Сиднея в своем недавнем докладе.
По словам авторов документа, растущий арсенал китайских высокоточных ракет создает серьезные угрозы для всех без исключения военных объектов и баз Соединенных Штатов, размещенных в азиатском регионе, а также для объектов их союзников, прежде всего Японии и Южной Кореи. Точные удары китайских ракет, отмечают эксперты из Университета Сиднея, сделает все военные объекты Вашингтона и его союзников бесполезными в течение всего нескольких часов.
По мнению австралийских аналитиков, американская военная стратегия в исследуемом регионе находится в историческом кризисе, поскольку Пекин развернул в Азии большое количество собственных систем ПВО и ракет высокой точности. «Военная мощь Соединенных Штатов атрофируется и становится недостаточно готовой, неправильно позиционированной с точки зрения противостояния с Китаем», - подчеркивают авторы доклада.
По словам авторов документа, растущий арсенал китайских высокоточных ракет создает серьезные угрозы для всех без исключения военных объектов и баз Соединенных Штатов, размещенных в азиатском регионе, а также для объектов их союзников, прежде всего Японии и Южной Кореи. Точные удары китайских ракет, отмечают эксперты из Университета Сиднея, сделает все военные объекты Вашингтона и его союзников бесполезными в течение всего нескольких часов.
По мнению австралийских аналитиков, американская военная стратегия в исследуемом регионе находится в историческом кризисе, поскольку Пекин развернул в Азии большое количество собственных систем ПВО и ракет высокой точности. «Военная мощь Соединенных Штатов атрофируется и становится недостаточно готовой, неправильно позиционированной с точки зрения противостояния с Китаем», - подчеркивают авторы доклада.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12