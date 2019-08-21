Эксперты: Китай может уничтожить американские базы в Азии за несколько часов





По словам авторов документа, растущий арсенал китайских высокоточных ракет создает серьезные угрозы для всех без исключения военных объектов и баз Соединенных Штатов, размещенных в азиатском регионе, а также для объектов их союзников, прежде всего Японии и Южной Кореи. Точные удары китайских ракет, отмечают эксперты из Университета Сиднея, сделает все военные объекты Вашингтона и его союзников бесполезными в течение всего нескольких часов.По мнению австралийских аналитиков, американская военная стратегия в исследуемом регионе находится в историческом кризисе, поскольку Пекин развернул в Азии большое количество собственных систем ПВО и ракет высокой точности. «Военная мощь Соединенных Штатов атрофируется и становится недостаточно готовой, неправильно позиционированной с точки зрения противостояния с Китаем», - подчеркивают авторы доклада.