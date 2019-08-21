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Эксперты назвали семь советов для продления жизни

По словам экспертов, если человек откажется от некоторых своих вредных привычек, он сможет заметно укрепить здоровье без дополнительных затрат. Более того, следуя этим советам, можно продлить жизнь и повысить шансы на долголетие.
Эксперты назвали семь советов для продления жизни

К примеру, людям рекомендуется отказаться от позы «нога на ногу» и не сидеть на корточках. Врачи считают, что нормальный угол изгиба ноги человека не должен превышать 90 градусов. В противном случае человек наносит серьезный вред своим сосудам, провоцируя раннее развитие варикоза или даже тромбоза. Желательно также отказаться от горячей еды и горячих напитков. Ткани в организме человека довольно нежны, поэтому употребление в пищу или питье горячего им только вредит.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы вода не кипятилась более одного раза, в противном случае она теряет свои полезные свойства и становится менее насыщенной кислородом. В такой воде также повышается содержание минералов и солей, что вредит организму.

Помогут продлить жизни и волосы, которые играют роль защитного механизма. В связи с этим опытные медики рекомендуют людям отказаться от слишком коротких стрижек. А вот ежедневное мытье называют вредной привычкой. Дерматологи уверены, что частое принятие ванны или душа наносит вред естественной микрофлоре кожи, которая защищает организм от вторжения извне.

Достичь долголетия поможет ежедневное употребление орехов. Этот продукт насыщен витамином Е, который способствует замедлению процессов старения. Наконец, специалисты настоятельно рекомендуют ежедневное хождение по лестницам. Это физическое упражнение считается лучшим способом укрепления сердечной мышцы и снижения рисков заболеваний сердца.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:25

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