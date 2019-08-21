Названы ноутбуки, которые чаще всего ломаются





По утверждению экспертов, чаще всего в сервисные центры приносят ноутбуки тайваньской компании Asus (19% обращений), не отстает и китайская Lenovo (18% обращений), а замыкает тройку лидеров американская марка HP (15% случаев). Впрочем, подчеркивают специалисты, назвать ноутбуки этих марок самыми ломающимися нельзя. Дело в том, что они популярнее других производителей и в последние 5-6 лет занимают лидирующие позиции на российском рынке.Также довольно часто в ремонт сдают ноутбуки таких компаний, как Acer, Dell и Apple.Сообщается также, что наиболее часто в ноутбуках ломаются жесткие диски – на эту поломку приходится 21% обращений владельцев в сервисные центры. Далее следуют неисправности материнских плат и их отдельных элементов, на долю которых приходится около 17% случаев. Еще примерно в 16% случаев пользователи сдают в ремонт ноутбуки с поломанными матрицами дисплея. В числе довольно популярных поломок называют и различные неисправности клавиатуры, видеокарты, а также USB-разъемов или разъемов блока питания.