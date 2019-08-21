Вечно в поисках любви: ТОП звезд с большим количеством разводов

Элизабет Тейлор

Андрей Кончаловский

Людмила Гурченко

Лолита Милявская

Алла Пугачева





Звезда за свою жизнь выходила замуж 8 раз и столько же раз разводилась. До последнего дня она находилась в поисках настоящей любви. Тейлор скончалась в возрасте 79 лет, находясь в отношениях с мужчиной, который был моложе ее на 29 лет. Пара собиралась сыграть свадьбу, но у звезды начались проблемы со здоровьем, существенно изменившие планы. Первым супругом Тейлор был наследник сети дорогих отелей Hilton Конор Хилтон. Несмотря на статус одной из самых милых и романтичных пар в Голливуде, звезды решили расстаться через 9 месяцев после свадьбы. Среди супругов Тейлор числились Майкл Уайлдинг и дважды Ричард Бертон, продюсер Майкл Тодд, политик Джон Уорнер и даже дальнобойщик Ларри Фортенский.В актерской среде ходили слухи, что режиссер заводил романы после работы над каждым фильмом. По словам самого Кончаловского, такие отношения можно было назвать скорее дружескими, так как он плотно общался с каждым актером, с которым ему приходилось работать. Официально режиссер был в браке пять раз, решив завершить брак с четырьмя избранницами. Сейчас он женат на Юлии Высоцкой, которая периодически появляется в его работах, а также занимается собственными проектами. По словам режиссера, актриса имеет «очень легкий характер» и всегда поддерживает его во всех начинаниях.Покойная актриса в свое время утверждала, что работа для нее является основным занятием. Даже семья для Гурченко всегда была на втором месте, так как большую часть времени она проводила на съемочной площадке. Ее можно было увидеть в полнометражных фильмах, телешоу, сериалах и прочих проектах. Одним из самых ее известных браков было замужество с Иосифом Кобзоном. Гурченко всегда вспоминала данный период жизни со смешанными эмоциями, стараясь избегать вопросов о певце. Последним ее супругом стал Сергей Сенин, который пробыл с ней до последних дней. В прессе появлялись слухи о том, что пара собирается расстаться, но до развода так и не дошло. Это означает, что Гурченко расставалась с супругами 4 раза.Российская певица всегда отличалась эксцентричными высказываниями по поводу своей личной жизни. Ей часто приписывали романы с мужчинами моложе нее на 10 и даже 20 лет, но все слухи звезда опровергала. Первым браком для Милявской стал Александр Беляев, который был ее сокурсником в Тамбовском институте культуры. После него в ее жизни появился Александр Цекало, но уже тогда певица решила воспользоваться случаем и взяла фамилию фиктивного мужа Александра Милявского. Это позволило ей получить московскую прописку. После распада «Кабарэ-дуэта «Академия» певица вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина. Несмотря на хорошее начало отношений, они достаточно быстро прекратились. По словам Милявской, в браке ей не хватало душевного тепла и страсти. Последние 9 лет певица была замужем за мужчиной, который моложе нее на 12 лет. По словам Милявской, тогда она смогла почувствовать себя полностью счастливой. Несмотря на столь лестные отзывы об избраннике, недавно пара все же рассталась.Примадонна за всю свою жизнь разводилась четыре раза. Первым ее супругом стал Миколас Орбакас. С ним певица родила на свет дочь Кристину, взявшую немного измененную фамилию отца Орбакайте. После развода с артистом Пугачева почти сразу вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Далее были роман и брак с Евгением Болдиным, которые также не увенчались успехом. Самым громким замужеством для Примадонны стало создание семьи с Филиппом Киркоровым. Сейчас Алла Пугачева живет вместе с Максимом Галкиным, который значительно моложе ее. Несмотря на разницу в возрасте, пара демонстрирует настоящую любовь и воспитывает детей.