Обнародован снимок эксклюзивного микроавтобуса без крыши ГАЗ-2705 «Кабриолет»
В 2005 году публике был представлен уникальный автомобиль ГАЗ-2705 «Кабриолет» без крыши. Презентация машины состоялась на выставке «Мотор Шоу».
Транспорт являл собой девятиместный церемониальный микроавтобус, предназначенный для экскурсий. Выпустили его для обслуживания делегаций, это касалось как открытого воздуха, так и обширных помещений. От привычной «ГАЗели» новинка не отличалась техническими параметрами, производитель убрал только крышу.
По результатам «Мотор Шоу» «Кабриолет» получил награду от издания «Коммерческий транспорт» в номинации «Специальный приз» за свое оригинальное исполнение. Эта модификация ГАЗ-2705 оказалась последователем прогулочных автобусов без крыши, которые конструировали в Сочи на платформе ГАЗ-51 в 50-60-х годах, но в итоге так и не стала востребованной.
Транспорт являл собой девятиместный церемониальный микроавтобус, предназначенный для экскурсий. Выпустили его для обслуживания делегаций, это касалось как открытого воздуха, так и обширных помещений. От привычной «ГАЗели» новинка не отличалась техническими параметрами, производитель убрал только крышу.
По результатам «Мотор Шоу» «Кабриолет» получил награду от издания «Коммерческий транспорт» в номинации «Специальный приз» за свое оригинальное исполнение. Эта модификация ГАЗ-2705 оказалась последователем прогулочных автобусов без крыши, которые конструировали в Сочи на платформе ГАЗ-51 в 50-60-х годах, но в итоге так и не стала востребованной.
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:02