Жительница Британии собрала сперму умершего мужа для зачатия ребенка





Жительница Великобритании потеряла 27-летнего супруга, но так и не успела родить от него ребенка. В связи с желанием получить наследника от любимого человека она обратилась в суд с просьбой извлечь сперму из тела мужа. Заседание проводилось поздней ночью, поскольку процедуру можно было проводить только в течение первых суток после смерти. Как только было получено необходимое разрешение, врач из Королевской больницы Альфреда провел операцию. В итоге сперма была заморожена до момента, когда гражданка сможет ею воспользоваться. Однако для этого ей придется получить дополнительное разрешение для использования биоматериалов.Как отметила гражданка, ее муж мог быть замечательным отцом и стал единственным, от кого она бы хотела родить. Брат женщины уже начал сбор средств в Сети, чтобы оплатить ЭКО.