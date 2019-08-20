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Жительница Британии собрала сперму умершего мужа для зачатия ребенка

Британка собрала сперму умершего мужа, чтобы зачать от него ребенка. Как передает The Sun, судебное заседание состоялось около полуночи, поскольку данная процедура должна проводиться в течение суток после смерти.

Жительница Великобритании потеряла 27-летнего супруга, но так и не успела родить от него ребенка. В связи с желанием получить наследника от любимого человека она обратилась в суд с просьбой извлечь сперму из тела мужа. Заседание проводилось поздней ночью, поскольку процедуру можно было проводить только в течение первых суток после смерти. Как только было получено необходимое разрешение, врач из Королевской больницы Альфреда провел операцию. В итоге сперма была заморожена до момента, когда гражданка сможет ею воспользоваться. Однако для этого ей придется получить дополнительное разрешение для использования биоматериалов.

Как отметила гражданка, ее муж мог быть замечательным отцом и стал единственным, от кого она бы хотела родить. Брат женщины уже начал сбор средств в Сети, чтобы оплатить ЭКО.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46

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