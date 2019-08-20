Ученые опровергли миф о том, что вулкан Йеллоустоун является потухшим





Йеллоустоун не зря называют супервулканом: его активность в прошлом нанесла серьезные ущерб ближайшей местности и сформировала специфический рельеф. Именно поэтому Геологическая служба США продолжает следить за его активностью по сей день, актуальные данные собираются ежедневно. Это происходит не просто так, отмечают ученые, так как мнение, будто бы этот вулкан является потухшим – лишь миф.Такие выводы обычно делаются на основании трех известных извержениях Йеллоустоуна в прошлом. Они происходили 2,1 млн лет назад, 1,3 млн лет назад и 640 тысяч лет назад. На основании этого интервала некоторые некомпетентные ученые решили сделать вывод о том, что вулкан потух, а потом такая точка зрения закрепилась в умах общественности.Специалисты отмечают, что для выявления любой закономерности недостаточно трех точек наблюдения, это знает любой человек, хоть раз сталкивавшийся со статистикой. Кроме того, даже такой неправильный подход показывает, что вулкан не является окончательно потухшим. Простой расчет демонстрирует, что есть еще 90 тысяч лет на то, чтобы извержение Йеллоустоуна случилось «в срок». Именно поэтому мнение о том, что он потух – это миф.