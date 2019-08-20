Регина Тодоренко после конфликтов с Владом Топаловым искала помощи у психолога

Бывшая ведущая «Орел и решка» без стеснений рассказала о сложных моментах брака с Владом Топаловым. Тодоренко призналась, что со стороны ее супруг может казаться абсолютным главой их семьи, но в действительности так и есть. Телезвезда призналась, что бывают ситуации, когда ее супруг может сказать твердое слово и с ним все соглашаются. Иногда Топалов может грубо обидеть жену, на что она потом обижается и не понимает таких действий возлюбленного, так как старается быть хорошей жизненной подругой и спутницей. Ведущая призналась, что семейные отношения даются им нелегко и поэтому паре приходится читать книги психологов.Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались в 2018 году, а в декабре у них родился сын. В июле пара устроила свадьбу в Италии. Продолжавшееся несколько дней мероприятие прошло в элитном коттедже и обошлось влюбленным в немалую денежную сумму.