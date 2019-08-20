Александр Овечкин и Анастасия Шубская ярко отметили день рождения сына

В 2016 году капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» связал себя брачными узами с дочерью актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской, а в прошлом году них родился сын Сергей. Недавно супруги крестили ребенка в Даниловском монастыре, где присутствовали только самые близкие им люди. Вскоре Овечкин и его жена собрали гостей для очередного торжества в честь дня рождения сына. На празднике проводили конкурсы и игры, а пришедших развлекали дрессированные животные: морские котики, альпаки и пудели.Родители одели Сергея Овечкина в белую рубашку и черный костюм с бабочкой, дополнив образ туфлями. В похожем одеянии перед гостями предстал и глава семейства, а Анастасия Шубская надела бардовое платье и золотистые туфли. Одним из украшений торжества стал большой торт с фигурками хоккеиста, его спутницы жизни и их сына. Для всех присутствующих спел Сергей Жуков, под песни которого веселились участники праздника.