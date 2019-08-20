Бари Алибасов не уехал с Федосеевой-Шукшиной в Болгарию из-за здоровья

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина отдыхает в Болгарии, там актриса проводит время со своей близкой подругой, хотя Бари Алибасов был вынужден остаться в Москве. Артист не смог уехать вместе со своей супругой из-за плохого самочувствия, требующего строгой диеты и регулярного наблюдения у врачей. После того, как продюсер группы «На-На» выпил средство для прочистки труб, его пищевод сильно сузился. Поэтому он вынужден питаться исключительно жидкой пищей, а обычную пережевывать до состояния каши.Также Бари Алибасову нужно регулярно консультироваться с врачами и корректировать питание, так как ему необходимо набирать вес, ибо будучи в больнице он похудел на 17 килограммов. Звезда признался, что одновременно консультируется сразу с 3 специалистами и слушает все их советы.Бари Алибасов сильно благодарен Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруга оказала ему незаменимую поддержку и окружила его заботой, теплом и вниманием. Актриса практически не отходила от мужа в самые трудные минуты и поддерживала морально. Именно поэтому он не злится на нее из-за того, что она оставила его одного в Москве.