Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине
В России выступили с прогнозом о вероятном ответе РФ на военные поставки Израиля Украине. Мнение на эту тему высказал эксперт Игорь Коротченко.
Посетив недавно Киев, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал обсудить с новыми украинскими властями поставки боевого снаряжения. Российский эксперт, сообщают argumenti.ru, считает такой шаг Израиля неверным, так как Россия, по его мнению, может передать свои военные технологии странам Персидского залива и Ближнего Востока.
Ранее во время визита в Киев премьер-министр Израиля заявил о возможном военном сотрудничестве между двумя странами, добавив при этом, что в таком вопросе имеются некие ограничения, касающиеся факторов безопасности.
Посетив недавно Киев, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал обсудить с новыми украинскими властями поставки боевого снаряжения. Российский эксперт, сообщают argumenti.ru, считает такой шаг Израиля неверным, так как Россия, по его мнению, может передать свои военные технологии странам Персидского залива и Ближнего Востока.
Ранее во время визита в Киев премьер-министр Израиля заявил о возможном военном сотрудничестве между двумя странами, добавив при этом, что в таком вопросе имеются некие ограничения, касающиеся факторов безопасности.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:53