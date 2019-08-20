Экс-депутат Журавко дал Зеленскому советы по поводу «трудной зимы» и проблемы Донбасса
Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко дал Владимиру Зеленскому советы по ключевым проблемам. Он рассказал, как Киеву пережить «трудную зиму» и назвал подход, позволяющий решить проблемы Донбасса.
Алексей Журавко является депутатом Верховной рады Украины V-VI созывов, поэтому осведомлен о многих проблемах киевских властей. По его мнению, никаких нерешаемых проблем перед Владимиром Зеленским нет. Он считает, что все спорные ситуации могут быть разрешены в считанные месяцы, главное, чтобы у нового президента Украины была на это политическая воля, которая отсутствовала у его предшественника.
Недавно представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что сейчас у Украины существует проблемы с энергоносителями, поэтому можно ожидать «трудной зимы». Алексей Журавко считает, что этот вопрос решается прямыми конструктивными переговорами с Россией. Экс-депутат уверен в том, что Москва не даст братскому народу замерзнуть зимой, главное поговорить на тему.
Тоже самое касается проблемы Донбасса. По мнению бывшего депутата, Владимиру Зеленскому надо отказаться от политики Петра Порошенко в этом направлении и начать завершать гражданскую войну в стране. Пока президент Украины продолжает линию предшественника и только настаивает на усилении секционного давления на Россию, что лишь усугубляет текущую ситуацию, сообщает nation-news.ru.
Алексей Журавко является депутатом Верховной рады Украины V-VI созывов, поэтому осведомлен о многих проблемах киевских властей. По его мнению, никаких нерешаемых проблем перед Владимиром Зеленским нет. Он считает, что все спорные ситуации могут быть разрешены в считанные месяцы, главное, чтобы у нового президента Украины была на это политическая воля, которая отсутствовала у его предшественника.
Недавно представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что сейчас у Украины существует проблемы с энергоносителями, поэтому можно ожидать «трудной зимы». Алексей Журавко считает, что этот вопрос решается прямыми конструктивными переговорами с Россией. Экс-депутат уверен в том, что Москва не даст братскому народу замерзнуть зимой, главное поговорить на тему.
Тоже самое касается проблемы Донбасса. По мнению бывшего депутата, Владимиру Зеленскому надо отказаться от политики Петра Порошенко в этом направлении и начать завершать гражданскую войну в стране. Пока президент Украины продолжает линию предшественника и только настаивает на усилении секционного давления на Россию, что лишь усугубляет текущую ситуацию, сообщает nation-news.ru.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:43