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Дочь Лиза учит Максима Галкина правильно бриться

Фанаты Аллы Пугачевой поделились архивным видео ее младшей дочери, которая дает бреющемуся отцу советы. Новая видеозапись появилась на фан-странице Примадонны в Instagram.

На кадрах запечатлено, как Максим Галкин бреется перед выходом на работу, а за ним наблюдают дети. Телеведущий использовал этот момент в ванной, чтобы записать интересное видео, за что его поблагодарили поклонники. Несколько секунд Лиза и Гарри Галкины демонстрируют изумление, поэтому фанаты предположили, что дети впервые видят бреющегося отца.

Лиза Галкина посоветовала отцу бриться, иначе у него могут вырасти волосы на щеках. Максим Галкин заявил сыну, что у того тоже вырастет щетина во взрослом возрасте. На это Гарри Галкин ответил, что не будет бриться, чтобы ходить с бородой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:31

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