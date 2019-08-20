Дочь Лиза учит Максима Галкина правильно бриться

На кадрах запечатлено, как Максим Галкин бреется перед выходом на работу, а за ним наблюдают дети. Телеведущий использовал этот момент в ванной, чтобы записать интересное видео, за что его поблагодарили поклонники. Несколько секунд Лиза и Гарри Галкины демонстрируют изумление, поэтому фанаты предположили, что дети впервые видят бреющегося отца.Лиза Галкина посоветовала отцу бриться, иначе у него могут вырасти волосы на щеках. Максим Галкин заявил сыну, что у того тоже вырастет щетина во взрослом возрасте. На это Гарри Галкин ответил, что не будет бриться, чтобы ходить с бородой.