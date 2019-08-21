В России реализовали 150 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander третьего поколения





Об этом сообщил официальный представитель японского автопроизводителя Mitsubishi в России. Юбилейный кроссоверов Mitsubishi Outlander третьего поколения был продан дилерским центром «Автоцентр АНТ» в Барнауле. Российский автолюбитель купил модель в комплектации Intense+ с полным приводом.Mitsubishi Outlander появился на рынке России в 2003 году. Всего за это время производитель реализовал более 250 тысяч автомобилей данной модели. Третье поколение компактного кроссовера начали продавать в РФ с 2012-го. Примечательно, что с 2010 года все автомобили этой модели, реализованные на местном рынке, собираются на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Изначально локальное производство было частичным, но сегодня Mitsubishi Outlander и Pajero Sport выпускаются по системе полного цикла.Кроссовер Mitsubishi Outlander уже не первый год является самой популярной моделью японского бренда на российском авторынке. В зависимости от периода авто занимает долю около 60% от всех продаж производителя. Кроме этого, компактный кроссовер регулярно входит в десятку самых популярных в России автомобилей класса SUV.