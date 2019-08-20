Елена Подкаминская ответила на вопрос о съемках в «Кухне» зажигательным танцем

Видео Елена Подкаминская разместила на странице в Instagram. «К вопросом о моем участии в продолжении «Кухни»: «Нет, я не снимаюсь». «Спрашивали? – Отвечаем!» - написала актриса. Данное обновление знаменитость сопроводила зажигательным танцем на Кипре. Артистка одета в оранжево-красное платье и держит в руках большую сумку, которую она использует для выполнения части движений. Все это происходит под саундтрек сериала «Кухня».Поклонники Елены Подкаминской неоднозначно отреагировали на данное обновление. Некоторым не понравилась сама новость о том, что актриса больше не будет сниматься в сериале. Они заявили, что без артистки проект потеряет большую часть своего стиля и шарма. Другие же считают, что форма ответа знаменитости является неприличной и оскорбительной. Таким образом, по мнению некоторых подписчиков, звезда показывает свое неуважительно и пренебрежительное отношение к самому сериалу и зрителям, смотрящим его уже не первый год. Другие же просто оценили танец актрисы и назвали его зажигательным.