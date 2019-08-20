Тина Канделаки разделась до трусов и предложила вместе заняться спортом
Телеведущая Тина Канделаки разделась в отпуске буквально до трусов и показала спортивную фигуру. Новое фото артистка разместила на своей странице в сети Instagram.
Тина Канделаки заметила, что поклонники часто ей пишут о ее подтянутой фигуре и интересуются, как она находит много времени для занятий спортом. Телеведущая решила ответить, что на самом деле уже не представляет своей жизни без тренировок. Звезда раскрыла секрет, как найти мотивацию и сделать первые шаги к хорошей спортивной форме. Для всех подписчиков в Instagram Канделаки запустила ежедневный спортивный марафон, который продлится неделю. В Stories знаменитость наглядно покажет легкие и эффективные упражнения, которые подойдут новичкам.
Подготовить комплекс упражнений ей помог тренер. В комментариях поклонники отписались, что все советы стали полезными, а также поблагодарили нужный настрой для тренировки.
Тина Канделаки заметила, что поклонники часто ей пишут о ее подтянутой фигуре и интересуются, как она находит много времени для занятий спортом. Телеведущая решила ответить, что на самом деле уже не представляет своей жизни без тренировок. Звезда раскрыла секрет, как найти мотивацию и сделать первые шаги к хорошей спортивной форме. Для всех подписчиков в Instagram Канделаки запустила ежедневный спортивный марафон, который продлится неделю. В Stories знаменитость наглядно покажет легкие и эффективные упражнения, которые подойдут новичкам.
Подготовить комплекс упражнений ей помог тренер. В комментариях поклонники отписались, что все советы стали полезными, а также поблагодарили нужный настрой для тренировки.