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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Ольгу Бузову после ее шутки о блокадниках

Алена Водонаева неожиданно решила заступиться за поющую телеведущую Ольгу Бузову. По мнению 37-летней телезнаменитости, именем бывшей супруги российского футболиста Дмитрия Тарасова вновь воспользовались ради своего пиара.

Не секрет, что видео Ольги Бузовой, на котором она, облизывая тарелку после трапезы, сравнивает себя с блокадницей, до сих пор активно обсуждают в Сети. Более того, о микроблоге звезды «Дома-2» узнали даже в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, куда начали обращаться общественные деятели и депутаты с просьбой заблокировать профиль певицы.

Правда, у Бузовой нашлись и защитники. Так, к примеру, за Ольгу заступился Станислав Садальский, которых назвал ведущую «Дома-2» «хорошим человеком». В стороне не осталась и Алена Водонаева, которая в своей еженедельной колонке для издания «7 Дней» попросила оставить ее бывшую коллегу в покое.

По словам Водонаевой, на Бузову и без того ежедневно набрасываются недоброжелатели, которым времени даже не нужен предлог.

«Когда появился настоящий повод, хейтеры Оли буквально тонули от счастья в собственной желчи», - подчеркнула Алена.

Также Водонаева подметила, что не намерена оправдывать выходку Бузовой, но рекомендует не упускать тот момент, что Ольга все-таки попросила прощения за свою неудачную шутку. Вместе с тем, Алена поспешила пристыдить тех людей, которые нелицеприятно отзывались о поющей телеведущей.

Водонаева убеждена, что в России есть более серьезные проблемы, нежели шутки Бузовой.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:32

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