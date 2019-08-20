Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Ольгу Бузову после ее шутки о блокадниках

«Когда появился настоящий повод, хейтеры Оли буквально тонули от счастья в собственной желчи», - подчеркнула Алена.





Не секрет, что видео Ольги Бузовой, на котором она, облизывая тарелку после трапезы, сравнивает себя с блокадницей, до сих пор активно обсуждают в Сети. Более того, о микроблоге звезды «Дома-2» узнали даже в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, куда начали обращаться общественные деятели и депутаты с просьбой заблокировать профиль певицы.Правда, у Бузовой нашлись и защитники. Так, к примеру, за Ольгу заступился Станислав Садальский, которых назвал ведущую «Дома-2» «хорошим человеком». В стороне не осталась и Алена Водонаева, которая в своей еженедельной колонке для издания «7 Дней» попросила оставить ее бывшую коллегу в покое.По словам Водонаевой, на Бузову и без того ежедневно набрасываются недоброжелатели, которым времени даже не нужен предлог.Также Водонаева подметила, что не намерена оправдывать выходку Бузовой, но рекомендует не упускать тот момент, что Ольга все-таки попросила прощения за свою неудачную шутку. Вместе с тем, Алена поспешила пристыдить тех людей, которые нелицеприятно отзывались о поющей телеведущей.Водонаева убеждена, что в России есть более серьезные проблемы, нежели шутки Бузовой.