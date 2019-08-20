Минобороны опубликовало видео первого полета нового беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны РФ опубликовало видео первого полета нового модернизированного беспилотника «Альтиус-У». Боевая машина пробыла в воздухе 32 минуты и выполнила все возложенные на нее задачи, работая в штатном режиме.
Новый беспилотник «Альтиус-У» весит 6 тонн. Недавно он прошел процесс модернизации, сделавшей его более современным и разноплановым. Боевая машина проводила тестовый полет на одном из испытательных аэродромов, она поднялась в воздух на высоту 800 метров и в течении 32 минут выполняла разные маневры, направленные на проверку работы основных систем. Тесты показали, что все приборы функционировали нормально. Полет проводился в полностью автоматическом режиме.
Модернизированный беспилотник «Альтиус-У» создавался на базе опыта, полученного при разработке другие подобных летательных аппаратов. Он способен заниматься разведывательной работой. Для этого применяются оптические, радиотехнические и радиолокационные системы и средства. Еще одной отличительной чертой данной разработки является ее высокая степень автономности, она может проводить в воздухе более суток без дозаправки и выполнять при этом все возложенные на нее задачи.
При этом главная особенность модернизированного беспилотника «Альтиус-У» заключается в другом. Он оснащен системой спутникового управления, поэтому его можно применять практически в любой точке Земли, сообщает argumenti.ru.
Новый беспилотник «Альтиус-У» весит 6 тонн. Недавно он прошел процесс модернизации, сделавшей его более современным и разноплановым. Боевая машина проводила тестовый полет на одном из испытательных аэродромов, она поднялась в воздух на высоту 800 метров и в течении 32 минут выполняла разные маневры, направленные на проверку работы основных систем. Тесты показали, что все приборы функционировали нормально. Полет проводился в полностью автоматическом режиме.
Модернизированный беспилотник «Альтиус-У» создавался на базе опыта, полученного при разработке другие подобных летательных аппаратов. Он способен заниматься разведывательной работой. Для этого применяются оптические, радиотехнические и радиолокационные системы и средства. Еще одной отличительной чертой данной разработки является ее высокая степень автономности, она может проводить в воздухе более суток без дозаправки и выполнять при этом все возложенные на нее задачи.
При этом главная особенность модернизированного беспилотника «Альтиус-У» заключается в другом. Он оснащен системой спутникового управления, поэтому его можно применять практически в любой точке Земли, сообщает argumenti.ru.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:27