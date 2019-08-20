АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии на здоровье диеты CICO и ее…
EUR 73.95 USD 66.61
Курс валют на 20.08.2019

Петр Кислов назвал несколько причин для развода с Полиной Гагариной

Петр Кислов назвал причины развода с Полиной Гагариной, а также рассказал об ошибках, которые допустил в браке. Кроме того, актер признался, что сейчас его отношения с певицей лучше, чем когда бы то ни было.

Петр Кислов посетил авторскую передачу Бориса Корчевникова «Судьба человека» и рассказал поклонникам об основных поворотных событиях своей карьеры и личной жизни. Актер вспомнил о студенческой влюбленности в Екатерину Вилкову, а также назвал причины, по которым все его отношения заканчивались крахом.

По словам звезды «Закрытой школы», раньше он был очень эмоциональным, «горячим» и вспыльчивым, что всегда приводило к разного рода конфликтам. Сейчас артист понимает, что во многих ситуациях ему стоило бы промолчать и избежать нелепых ссор, но ранее он был на это неспособен. Именно свою повышенную эмоциональность, а также несовпадение рабочих графиков и редкие периоды полноценной семейной жизни как таковой актер считает причинами последующего развода с Полиной Гагариной.

Знаменитости пробыли в браке всего три года, успев родить сына Андрея, но наладить быт и построить нормальные отношения им так и не удалось. Сейчас бывшие супруги часто созваниваются и переписываются, и актер считает, что полученный в браке с Гагариной опыт помог ему сделать их общение лучше, чем когда бы то ни было. Кроме того, Петр Кислов отмечает, что не сразу, но сумел справиться с ревностью, которая возникала у него по отношению к новой жизни бывшей возлюбленной, однако со временем сумел справиться с негативным чувством и осознать свои ошибки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Блогер Давид Манукян рассказал подробности съемок «битвы» для нового клипа Ольги Бузовой на песню…
Алеся Кафельникова не захотела участвовать в шоу…
Тина Канделаки разделась до трусов и предложила вместе заняться…
Петр Кислов назвал несколько причин для развода с Полиной…
В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступилась за Ольгу Бузову после ее шутки о…
Samsung выпустит свой первый телевизор с…
Минобороны опубликовало видео первого полета нового беспилотника…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко покрестила…
Дарья Донцова напишет сценарий детского детектива для…
Meizu готовит сервис Meizu UR для кастомизации…
Ольга Остроумова запретила друзьям навещать Валентина…
Apple запустит сервис Apple TV+ в ноябре текущего…
Анна Нетребко прогулялась по Москве с гигантской сумкой в неординарном…
Звезда «Дома-2» Алена Савкина о новом бойфренде: «Я поняла, что…
Сергей Лазарев показал фанатам фото с подросшим…
Вячеслав Мясников недоволен своим "микроскопическим" изображением на афише "Уральских…
В США мужчина попал в больницу с химическими ожогами после депиляции…
Ученые изучили влияние смартфонов на работу…
Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках сериала…
Житель Ростова-на-Дону продает лечащую от похмелья кошку за 15 млн…
Анастасия Волочкова во время поездки в Канаду посетила…
Илья Яшин арестован на 10 суток за призывы к незаконному митингу 18…
Рогозин: Российская сверхтяжелая ракета будет в 4 раза дешевле…
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина перестала скрывать молодого…
Украина продавала Мьянме ЗРПК «Тунгуска» всего за 1 тысячу…
Названы зарубежные звезды, любящие…
Глобальное потепление провоцирует распространение агрессивных…
Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в “Новой…
УГИБДД начнет устрашать водителей пластиковыми LADA…
Президент Финляндии Ниинисте обсудит с Путиным протесты в…
Врачи рассказали, из-за чего может болеть…
Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган…
Анастасия Волочкова больше не хочет иметь…
Эксперты рассказали, почему анализ на онкомаркеры не всегда помогает определить…
В США сорвали сроки строительства подлодок-конкурентов для российских…
Врачи назвали симптомы, требующие незамедлительного вызова скорой…
Названы польза и вред стручковой…
Разработана новая ОС, работающая быстрее…
Выписанный из больницы Армен Джигарханян вернется в театр в конце…
Просмотреть все новости