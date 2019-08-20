Петр Кислов назвал несколько причин для развода с Полиной Гагариной

Петр Кислов посетил авторскую передачу Бориса Корчевникова «Судьба человека» и рассказал поклонникам об основных поворотных событиях своей карьеры и личной жизни. Актер вспомнил о студенческой влюбленности в Екатерину Вилкову, а также назвал причины, по которым все его отношения заканчивались крахом.По словам звезды «Закрытой школы», раньше он был очень эмоциональным, «горячим» и вспыльчивым, что всегда приводило к разного рода конфликтам. Сейчас артист понимает, что во многих ситуациях ему стоило бы промолчать и избежать нелепых ссор, но ранее он был на это неспособен. Именно свою повышенную эмоциональность, а также несовпадение рабочих графиков и редкие периоды полноценной семейной жизни как таковой актер считает причинами последующего развода с Полиной Гагариной.Знаменитости пробыли в браке всего три года, успев родить сына Андрея, но наладить быт и построить нормальные отношения им так и не удалось. Сейчас бывшие супруги часто созваниваются и переписываются, и актер считает, что полученный в браке с Гагариной опыт помог ему сделать их общение лучше, чем когда бы то ни было. Кроме того, Петр Кислов отмечает, что не сразу, но сумел справиться с ревностью, которая возникала у него по отношению к новой жизни бывшей возлюбленной, однако со временем сумел справиться с негативным чувством и осознать свои ошибки.