В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский пролив
В Италии произошел необычный эпизод с уснувшим на надувном матрасе мужчиной. Молодой человек случайно пересек Мессинский пролив и был найден в открытом море группой спасателей, потратившей на его поиски 9 часов.
Мужчина отдыхал на Фиолетовом побережье в Италии. В один момент он сказал своим знакомым, что пойдет поплавает на матрасе. Он отправился в воду и не вернулся. Через несколько часов его знакомые спохватились и обратились за помощью к береговой охране. Спасители на протяжении 9 часов пытались найти потерявшегося на надувном матрасе молодого человека и им удалось это сделать.
Уснувшего мужчину обнаружили вблизи Мессинского пролива, соединяющего материковую Италию и остров Сицилия. Как рассказал сам пострадавший, он просто заснул прямо на надувном матрасе и даже не заметил, как течение вынесло его в открытое море. Мужчина пришел себя только в тот момент, когда уже миновал Мессинский пролив и направлялся дальше – в Средиземное море.
Несмотря на то, что итальянец провел в воде и на палящем солнце около 12 часов, он не получил никаких серьезных ожогов и даже не испытывал обезвоживание. Спасатели доставили найденного ими отдыхающего на тот самый пляж, откуда его снесло течением. Служащие береговой охраны попросили мужчину быть более внимательным, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Мужчина отдыхал на Фиолетовом побережье в Италии. В один момент он сказал своим знакомым, что пойдет поплавает на матрасе. Он отправился в воду и не вернулся. Через несколько часов его знакомые спохватились и обратились за помощью к береговой охране. Спасители на протяжении 9 часов пытались найти потерявшегося на надувном матрасе молодого человека и им удалось это сделать.
Уснувшего мужчину обнаружили вблизи Мессинского пролива, соединяющего материковую Италию и остров Сицилия. Как рассказал сам пострадавший, он просто заснул прямо на надувном матрасе и даже не заметил, как течение вынесло его в открытое море. Мужчина пришел себя только в тот момент, когда уже миновал Мессинский пролив и направлялся дальше – в Средиземное море.
Несмотря на то, что итальянец провел в воде и на палящем солнце около 12 часов, он не получил никаких серьезных ожогов и даже не испытывал обезвоживание. Спасатели доставили найденного ими отдыхающего на тот самый пляж, откуда его снесло течением. Служащие береговой охраны попросили мужчину быть более внимательным, сообщает издание «ПолитЭксперт».
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:36