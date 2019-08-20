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В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский пролив

В Италии произошел необычный эпизод с уснувшим на надувном матрасе мужчиной. Молодой человек случайно пересек Мессинский пролив и был найден в открытом море группой спасателей, потратившей на его поиски 9 часов.
В Италии мужчина уснул на надувном матрасе и случайно пересек Мессинский пролив

Мужчина отдыхал на Фиолетовом побережье в Италии. В один момент он сказал своим знакомым, что пойдет поплавает на матрасе. Он отправился в воду и не вернулся. Через несколько часов его знакомые спохватились и обратились за помощью к береговой охране. Спасители на протяжении 9 часов пытались найти потерявшегося на надувном матрасе молодого человека и им удалось это сделать.

Уснувшего мужчину обнаружили вблизи Мессинского пролива, соединяющего материковую Италию и остров Сицилия. Как рассказал сам пострадавший, он просто заснул прямо на надувном матрасе и даже не заметил, как течение вынесло его в открытое море. Мужчина пришел себя только в тот момент, когда уже миновал Мессинский пролив и направлялся дальше – в Средиземное море.

Несмотря на то, что итальянец провел в воде и на палящем солнце около 12 часов, он не получил никаких серьезных ожогов и даже не испытывал обезвоживание. Спасатели доставили найденного ими отдыхающего на тот самый пляж, откуда его снесло течением. Служащие береговой охраны попросили мужчину быть более внимательным, сообщает издание «ПолитЭксперт».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:36

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