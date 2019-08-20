Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко покрестила сына

Считанные часы назад стало известно, что Катя Колисниченко крестила своего сына Савву. По словам звезды «Дома-2» она очень долго готовилась к ритуалу, поэтому постаралась продумать до мелочей не только образ наследника, но и свой внешний вид. В храме новоиспеченная мамочка появилась в длинном платье в горошек.Сообщается, кто стал крестной мамой сына Колисниченко. Такую важную роль Катя доверила своей близкой приятельнице, а вот ее родная сестра Юлия Салибекова опять пропустила значимое для брюнетки событие. Оказалось, что многодетная мать вместе с супругом Тиграном и сыновьями улетела отдыхать в Турцию.Стоит отметить, что это не впервые Салибекова «бросает» Колисниченко в очередь серьезный для нее момент. Месяц назад Юлия тоже уехала в компании всего своего семейства на отдых, из-за чего пропустила выписку сестры-близняшки и племянника с роддома.Правда, даже по возвращению в Москву Салибекова не сразу отправилась к Колисниченко, чтобы поздравить родственницу с таким важным событием, как материнство, а также познакомиться со своим племянником. Только неделю назад Юлия увидела маленького Савву.К слову, Салибекова пока не поздравила Колисниченко с крестинами сына.