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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко покрестила сына

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко покрестила наследника. Таинство крещения прошло в одном из столичных храмов, а на обряде присутствовали только самые близкие и родные люди новоиспеченных родителей. К слову, очередное важное мероприятие для брюнетки пропустила ее сестра-близняшка Юлия Салибекова.

Считанные часы назад стало известно, что Катя Колисниченко крестила своего сына Савву. По словам звезды «Дома-2» она очень долго готовилась к ритуалу, поэтому постаралась продумать до мелочей не только образ наследника, но и свой внешний вид. В храме новоиспеченная мамочка появилась в длинном платье в горошек.

Сообщается, кто стал крестной мамой сына Колисниченко. Такую важную роль Катя доверила своей близкой приятельнице, а вот ее родная сестра Юлия Салибекова опять пропустила значимое для брюнетки событие. Оказалось, что многодетная мать вместе с супругом Тиграном и сыновьями улетела отдыхать в Турцию.

Стоит отметить, что это не впервые Салибекова «бросает» Колисниченко в очередь серьезный для нее момент. Месяц назад Юлия тоже уехала в компании всего своего семейства на отдых, из-за чего пропустила выписку сестры-близняшки и племянника с роддома.

Правда, даже по возвращению в Москву Салибекова не сразу отправилась к Колисниченко, чтобы поздравить родственницу с таким важным событием, как материнство, а также познакомиться со своим племянником. Только неделю назад Юлия увидела маленького Савву.

К слову, Салибекова пока не поздравила Колисниченко с крестинами сына.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20

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