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Samsung выпустит свой первый телевизор с OLED-экраном

Компания Samsung выпустит первый в своей истории телевизор с OLED-экраном. Он будет использовать технологию QD-OLED, которая позволит улучшить точность цветопередачи, но при этом снизит энергопотребление устройства.
Samsung выпустит свой первый телевизор с OLED-экраном

Недавно стало известно, что Samsung в ближайшее время планирует на 70% сократить выпуск жидкокристаллических дисплейных панелей. Такое решение вызвало множество вопросов, но сейчас стало понятно, что компания просто готовится к переходу на новую технологию. Бренд будет производить экраны QD-OLED (Quantum Dot OLED).

В скором времени Samsung выпустит свой первый телевизор с подобной технологией. Примечательно, что бренд уже давно использует OLED-экраны в своих смартфонах. Следует также отметить, что QD-OLED технология отличается об обычной. Точный принцип ее работы пока не известен, но эксперты описывают его примерно так: OLED-панель производит голубой свет, а квантовые точки, расположенные поверх экрана, конвертирует его в красный и зеленый. Таким образом можно получать насыщенную картину с высокой точностью цветопередачи, но при этом также снизить энергопотребление.

Уже в ближайшее время Samsung вложит около 8,3 млрд долларов в производство QD-OLED дисплеев, поэтому можно ожидать массового перехода телевизоров компании на эту технологию. Скорее всего, первая модель с таким экраном будет относится к дорогому сегменту.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

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