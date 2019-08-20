Meizu готовит сервис Meizu UR для кастомизации смартфонов
Компания Meizu готовит сервис для кастомизации смартфонов, исходя из желаний пользователей. Он называется Meizu UR и позволит покупателю выбирать не только внешний вид устройства, но и аппаратную составляющую.
Об этом стало известно благодаря официальному сайту Meizu, на котором по ошибке появился анонс. В нем говорилось об Meizu UR на фоне части смартфона. Именно поэтому многие предположили, что компания готовит новое устройство, но все оказалось куда интереснее. Бренд собирается запустить сервис для кастомизации смартфонов. Согласно небольшому описанию, пользователь сможет выбирать не только внешний вид телефона, но и его технические характеристики наподобие количества МП камеры, размера ОЗУ и встроенной памяти, вида процессора, аккумулятора и т.д.
В настоящий момент непонятно, как конкретно будет работать сервис Meizu UR. Аналитики отмечают, что на словах такой подход звучит очень перспективно, но все меняется, когда углубляешься в детали. Первый возникающий вопрос – каким образом и как часто компания будет выпускать обновления для огромного числа уникальных смартфонов. Также немаловажный фактор – выбор комплектующих. Если он окажется маленьким, то пропадает вся суть сервиса, а если слишком большим – то непонятно, как бренд сможет наладить подобную работу.
Также не стоит забывать, что сейчас Meizu сокращает не только рядовых работников, но и руководителей из-за финансовых проблем.
Об этом стало известно благодаря официальному сайту Meizu, на котором по ошибке появился анонс. В нем говорилось об Meizu UR на фоне части смартфона. Именно поэтому многие предположили, что компания готовит новое устройство, но все оказалось куда интереснее. Бренд собирается запустить сервис для кастомизации смартфонов. Согласно небольшому описанию, пользователь сможет выбирать не только внешний вид телефона, но и его технические характеристики наподобие количества МП камеры, размера ОЗУ и встроенной памяти, вида процессора, аккумулятора и т.д.
В настоящий момент непонятно, как конкретно будет работать сервис Meizu UR. Аналитики отмечают, что на словах такой подход звучит очень перспективно, но все меняется, когда углубляешься в детали. Первый возникающий вопрос – каким образом и как часто компания будет выпускать обновления для огромного числа уникальных смартфонов. Также немаловажный фактор – выбор комплектующих. Если он окажется маленьким, то пропадает вся суть сервиса, а если слишком большим – то непонятно, как бренд сможет наладить подобную работу.
Также не стоит забывать, что сейчас Meizu сокращает не только рядовых работников, но и руководителей из-за финансовых проблем.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:09