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Представлена "умная" посудомоечная машина от Xiaomi стоимостью 354 доллара

Компания Xiaomi презентовала собственную "умную" посудомоечную машину, получившую название Viomi Smart Dishwasher 2019. Стоимость аппарата составит 354 доллара.
Представлена "умная" посудомоечная машина от Xiaomi стоимостью 354 доллара

На платформе коллективного финансирования Youpin компания Xiaomi презентовала посудомоечную машину, которая порадует пользователей умными функциями. В данном аппарате установлен моющий насос производства итальянской компании Weike. Благодаря технологии возможно достичь мощного потока промывочной водой высокого давления до 15000 Па. Это позволяет очистить и продезинфицировать посуду и не повредить поверхность.

Viomi Smart Dishwasher использует технологию трехмерного распыления, когда струи воды охватывают все направления. Максимальная температура нагрева воды составляет 70 градусов, а также машина прибегает к системе сушки посредством горячего воздуха. В аппарат можно поместить 8 наборов столовых приборов, а также доступна возможность управления через приложение.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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