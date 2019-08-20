Представлена "умная" посудомоечная машина от Xiaomi стоимостью 354 доллара





На платформе коллективного финансирования Youpin компания Xiaomi презентовала посудомоечную машину, которая порадует пользователей умными функциями. В данном аппарате установлен моющий насос производства итальянской компании Weike. Благодаря технологии возможно достичь мощного потока промывочной водой высокого давления до 15000 Па. Это позволяет очистить и продезинфицировать посуду и не повредить поверхность.Viomi Smart Dishwasher использует технологию трехмерного распыления, когда струи воды охватывают все направления. Максимальная температура нагрева воды составляет 70 градусов, а также машина прибегает к системе сушки посредством горячего воздуха. В аппарат можно поместить 8 наборов столовых приборов, а также доступна возможность управления через приложение.