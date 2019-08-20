Анна Нетребко прогулялась по Москве с гигантской сумкой в неординарном наряде

«Очень модный образ!», «Ценю Вас за смелость в выборе одежды», - написали подписчики.

47-летняя Нетребко всегда удивляла публику яркими образами, демонстрируя эпатажные наряды. В этот раз она появилась на Красной площади в компании сына Тьяго, посетив столичную ярмарку. Внимание общественности привлёк не яркий комбинезон, а размер аксессуара певицы. Большая сумка коллекции Jacquemus из натуральной ткани бежевого цвета была приобретена накануне в ЦУМе. Дополнила образ певица черной шляпкой и туфлями-бабушами в тон. Фотография появилась в личном аккаунте Instagram Анны Нетребко, и собрала немало восторженных комментариев.