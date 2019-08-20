Вячеслав Мясников недоволен своим "микроскопическим" изображением на афише "Уральских пельменей"
Актер Вячеслав Мясников выразил недовольство по поводу его изображения на новом постере “Уральских пельменей”. В своем Instagram-аккаунте артист разместил шуточный конкурс с просьбой найти его на снимке.
Поклонники Вячеслава Мясникова увидели скрытое недовольство актера постером, который выпустили к сентябрьскому выступлению в Екатеринбурге. Артист попросил поклонников найти его на афише, а также объяснить, почему для поиска нужен микроскоп. Самого веселого комментатора Мясников возьмет на этот постер, только меньшего размера. Также артист пообещал подписаться на страницу победителя в Instagram, что заинтересовало поклонников. Под записью многие призвали звезду не расстраиваться, а также осыпали его комплиментами.
Ранее Вячеслав Мясников исчез из афиш “Уральских пельменей”, поскольку гастролировал отдельно от группы вместе с коллегой Рожковым. Согласно постеру, новое выступление команды состоится 13-14 сентября в Екатеринбурге.
Поклонники Вячеслава Мясникова увидели скрытое недовольство актера постером, который выпустили к сентябрьскому выступлению в Екатеринбурге. Артист попросил поклонников найти его на афише, а также объяснить, почему для поиска нужен микроскоп. Самого веселого комментатора Мясников возьмет на этот постер, только меньшего размера. Также артист пообещал подписаться на страницу победителя в Instagram, что заинтересовало поклонников. Под записью многие призвали звезду не расстраиваться, а также осыпали его комплиментами.
Ранее Вячеслав Мясников исчез из афиш “Уральских пельменей”, поскольку гастролировал отдельно от группы вместе с коллегой Рожковым. Согласно постеру, новое выступление команды состоится 13-14 сентября в Екатеринбурге.