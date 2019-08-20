В США мужчина попал в больницу с химическими ожогами после депиляции паха





Мужчин собирался на свидание и поэтому решил провести депиляцию интимных зон. Для этого он использовал средство, которое он уже применяет на протяжении полугода. Именно поэтому американец оставил его в области паха на время, превышающее то, что указано в инструкции к применению. Через несколько дней молодой человек начал испытывать боль в той части, откуда он удалил волосы, а чуть позже он обнаружил там большие пузырчатые открытые раны.26-летний американец сразу направился в больницу. Оказалось, что он нанес себе сильные химические ожоги. Медики помогли несчастному молодому человеку, однако долгое время у него не получалось просто найти себе места. Он не мог сидеть, лежать и даже спать, так как его постоянно мучили боли.Оказалось, что мужчина допустил сразу две ошибки. Во-первых, он продержал средство для депиляции на области паха длительный период времени, значительно превышающий рекомендации. Во-вторых, он воспользовался обычной линией, а не интимной. Первая предназначена только для рук и ног, а вторая – для более нежных зон.