Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках сериала «Воронины»

Этим летом актеры сериала «Воронины» отправились для съемок новых эпизодов в Сочи, однако поездка на курорт стала настоящим испытанием и для артистов, и для сценаристов шоу. Изначально прописанные сцены у моря пришлось быстро менять, так как погода резко ухудшилась и начался ливень, а спустя некоторое время ухудшилось самочувствие одной из исполнительниц ключевых ролей сериала.Екатерина Волкова внезапно почувствовала слабость и сильную тошноту, из-за чего актрисе пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие на съемочную площадку медики установили, что причиной плохого самочувствия и рвоты стал тепловой удар, и сделали звезде несколько уколов, чтобы привести ее в чувство. В течение дня после произошедшего Волкова отдыхала, а сценаристы переписали некоторые сцены, чтобы дать ей время на восстановление. К съемкам артистка смогла вернуться только вечером, а предписанные врачами лекарства будет пить еще несколько дней.