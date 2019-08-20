Глобальное потепление провоцирует распространение агрессивных пауков





Повышение средней температуры приведет к размножению опасных видов из-за приемлемых условий для данной популяции. В ходе многочисленных экспериментов и изучения поведения самок в колонии паука Anelosimus studiosus эксперты определили основные принципы их существования и условия жизни. На данный момент эти представители обитают в южных штатах США, как правило, возле воды из-за большого количества насекомых.Стоит отметить, что пауки живут сплоченными группами, вместе нападают на добычу и плетут паутину. Однако образ действий у некоторых видов этого класса может отличаться особой жестокостью, которая проявляется в каннибализме, а также быстроте захвата и силе нанесения укуса. Они способны дольше продержаться без еды, нежели «послушные» представители семейства.Исходя из полученных данных, агрессоры откладывают больше яиц и создают больше потомства, так как легко адаптируются к среде, несмотря на то, что отличий в физических свойствах исследуемых групп не фиксировались.