Глобальное потепление провоцирует распространение агрессивных пауков
Научный журнал Nature Ecology & Evolution поделился результатами исследования ученых из Канады. Специалисты утверждают, что глобальное потепление станет причиной распространения агрессивных пауков по всему земному шару.
Повышение средней температуры приведет к размножению опасных видов из-за приемлемых условий для данной популяции. В ходе многочисленных экспериментов и изучения поведения самок в колонии паука Anelosimus studiosus эксперты определили основные принципы их существования и условия жизни. На данный момент эти представители обитают в южных штатах США, как правило, возле воды из-за большого количества насекомых.
Стоит отметить, что пауки живут сплоченными группами, вместе нападают на добычу и плетут паутину. Однако образ действий у некоторых видов этого класса может отличаться особой жестокостью, которая проявляется в каннибализме, а также быстроте захвата и силе нанесения укуса. Они способны дольше продержаться без еды, нежели «послушные» представители семейства.
Исходя из полученных данных, агрессоры откладывают больше яиц и создают больше потомства, так как легко адаптируются к среде, несмотря на то, что отличий в физических свойствах исследуемых групп не фиксировались.
Повышение средней температуры приведет к размножению опасных видов из-за приемлемых условий для данной популяции. В ходе многочисленных экспериментов и изучения поведения самок в колонии паука Anelosimus studiosus эксперты определили основные принципы их существования и условия жизни. На данный момент эти представители обитают в южных штатах США, как правило, возле воды из-за большого количества насекомых.
Стоит отметить, что пауки живут сплоченными группами, вместе нападают на добычу и плетут паутину. Однако образ действий у некоторых видов этого класса может отличаться особой жестокостью, которая проявляется в каннибализме, а также быстроте захвата и силе нанесения укуса. Они способны дольше продержаться без еды, нежели «послушные» представители семейства.
Исходя из полученных данных, агрессоры откладывают больше яиц и создают больше потомства, так как легко адаптируются к среде, несмотря на то, что отличий в физических свойствах исследуемых групп не фиксировались.
Наука
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 14:09