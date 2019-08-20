УГИБДД начнет устрашать водителей пластиковыми LADA Vesta





Макет авто дополнили проблесковыми маяками и мигающими фарами. Как отметил глава регионального ГУ ГИБДД Евгений Шаталов, новая машина предназначается для активации внимания водителей на дорогах, а также предупреждения тех, кто превышает скорость. Пластиковый макет, презентованный на заседании, укомплектован фонарями, которые питаются от аккумулятора, рассчитанного на сутки непрерывной работы. Такие разработки поставят в местах, где чаще всего происходят аварии, а также у трассы М-4 “Дон”, где водители зачастую превышают скорость.Правительство Воронежской области одобрило идею использования макетов машин с мигалками. Позже полицейские совместно с властями определят места их расположения и сроки установки.