Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган Маркл

В Instagram Элтон Джон эмоционально высказался относительной нового скандала с принцем Гарри и Меган Маркл. Он случился после того, как пару обвинили в лицемерии. Многие СМИ отметили, что супруги постоянно выступают за сохранение экологии, но это не помешало им за последние 11 дней совершить 4 полета на приватном самолете. Из-за этого членов королевской семьи подвергли жесткой критике и даже оскорблениям.Ситуация стала настолько серьезной, что даже Элтон Джон не смог больше молчать. Музыкант заявил, что считает нужным заступиться за принца Гарри и Меган Маркл, так как является близким другом принцессы Дианы, матери герцога Сассекского. Артист заявил, что их недавний полет в Ниццу – это исключительно его вина, ведь он пригласил их отдохнуть в своем доме на берегу моря.Элтон Джон назвал подобные нападки со стороны СМИ «спусканием собак» и считает эту ситуацию недопустимой. Он призвал журналистов и общественность более взвешенно подходить к своей реакции на разные происшествия. Он напомнил, что принц Гарри и Меган Маркл регулярно занимаются благотворительностью и заслужили право провести полноценный отпуск.