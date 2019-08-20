Жириновский: Работодатели умышленно избавляются от предпенсионеров

Владимир Жириновский отметил, что все чаще в СМИ пишут о махинациях со стороны руководства компаний с целью лишения работы немолодых сотрудников. Депутат заявил об умышленности таких действий, поскольку в стране существует запрет на увольнение граждан предпенсионного возраста. Жириновский считает, что владельцы бизнеса и топ-менеджеры не намерены подвергать себя риску в будущем. Политик напомнил о своем прошлогоднем предупреждении, когда в Госдуме велось обсуждение закона на введение соответствующего запрета.Жириновский предполагал, что в итоге немолодых людей загрузят работой или будут давить морально, чтобы привести к увольнению по собственному желанию. Политик предупреждает о возможности нервного срыва и серьезных проблем со здоровьем сотрудников, которые оказались в подобной ситуации.